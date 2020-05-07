В Брянске возбудили дело против чиновника за незаконные пропуска

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Советского района Брянска, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В СК рассказали, что он подозревается в незаконной выдаче пропусков коммерческим предприятиям, которые позволяли работать в период повышенной готовности.

Отмечается, что подозреваемый тем самым нарушил постановление регионального правительства о приостановке деятельности объектов розничной торговли.

На севере Москвы ранее пресекли работу букмекерской конторы, которая работала вопреки режиму повышенной готовности, который 5 марта ввел Сергей Собянин.

Наказание за невыполнение правил поведения для должностных лиц или предпринимателей составляет до 300 тысяч рублей.