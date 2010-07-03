Кризисный штаб завершил первоочередные мероприятия на месте авиакатастрофы

Кризисный штаб "Аэрофлота" завершил первоочередные мероприятия на месте катастрофы самолета SSJ 100 в столичном аэропорту Шереметьево, сообщил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.
"Сегодня мы завершили первоочередные мероприятия кризисного штаба "Аэрофлота" на месте катастрофы рейса SU1492 Москва – Мурманск, сейчас идет расследование, которое установит причины и обстоятельства произошедшего", – написал Савельев в Twitter.
Он добавил, что от имени руководства, всего коллектива авиакомпании и от себя лично еще раз выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.
ЧП с самолетом SSJ 100 произошло в Шереметьеве вечером 5 мая. Рейс "Аэрофлота", вылетевший в Мурманск, был вынужден вернуться в столичный аэропорт. Совершив аварийную посадку, самолет загорелся. На его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Родственники погибших в авиакатастрофе москвичей получат от правительства столицы по 1 миллиону рублей, пострадавшие – по 500 тысяч, а те, кому помощь оказали амбулаторно – по 250 тысяч. Власти столицы также выясняют жизненные обстоятельства семей погибших и пострадавших, чтобы оказать им дополнительную социальную помощь.
Стали известны новые детали расследования катастрофы самолета в Шереметьеве
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