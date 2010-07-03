Британцы назвали героиней стюардессу, спасшую пассажиров SSJ-100

Британские издания Daily Mail и Metro восхитились героизмом российских бортпроводников, которые спасали пассажиров из загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве.
В частности, журналисты отметили действия стюардессы Татьяны Касаткиной. В комментариях пользователи пишут слова поддержки.
"Какая героиня. И такая прекрасная", - написал Corbyn Hater. "Эта стюардесса – герой", - отметил charm quark. "Ты настоящий герой! Благодарим Вас за мужество, профессионализм и отвагу в спасении как можно большего количества пассажиров!" – указал Vanov.
Накануне сама бортпроводница рассказала журналистам, что эвакуация началась еще до того, как самолет остановился, а пассажиры стали проталкиваться вперед. "Я выбила дверь ногой и выталкивала пассажиров наружу", – рассказала девушка. Чтобы ускорить эвакуацию, она тащила отдельных пассажиров за воротник. Благодаря тому, что бортпроводница сохранила хладнокровие, ей удалось спасти многих от смерти в огне.
Героизм проявил и бортпроводник Максим Моисеев. Он пытался открыть запасной выход в хвостовой части, ближе всех к очагу возгорания, в результате чего и погиб – отравился угарным газом.
Вечером в воскресенье, 5 мая, Superjet-100 компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета (Шереметьево) для аварийной посадки. В самолете находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели. После этого началось возгорание в его хвостовой части. Погиб 41 человек.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Расследованием занимается главное управление по расследованию особо важных дел СК. Инициированы внеплановые проверки "Аэрофлота", Шереметьева и Госкорпорации по организации воздушного движения.
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