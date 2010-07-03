Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Москве

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.

Он назвал жизнь высшей ценностью и заявил, что трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево напоминают об этом, передает "Комсомольская правда".

"Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и помним тех, кого больше нет", – написал Зеленский в Facebook.

"Вечер": самолет загорелся в аэропорту Шереметьево



5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, из-за технических неполадок вернулся в Шереметьево. После аварийной посадки лайнер загорелся.

Из 73 пассажиров и пяти членов экипажа, которые находились на борту, по последним данным, погиб 41 человек. Девять пострадавших госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц".

СК назвал главные версии ЧП: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.