Росгвардия опровергла сообщения о стрельбе в школе Екатеринбурга

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Управление Росгвардии по Свердловской области опровергло сообщения о стрельбе в школе Екатеринбурга, сообщает ТАСС.

Ранее в ряде местных телеграм-каналов появилась информация о стрельбе в образовательном учреждении.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, сотрудники Росгвардии на месте пресекли действия мужчины, который был в неадекватном состоянии. После этого его доставили в полицию.

В конце прошлого года депутат Артем Метелев сообщал, что в Госдуме разрабатывается законопроект о противодействии скулшутингу – вооруженным нападениям на учебные заведения. По словам парламентария, нужно будет "предавать забвению" лиц, которые ранее осуществляли массовые расстрелы в школах.

Кроме того, отметил он, широкое освещение данных историй романтизирует преступников, из-за чего у них появляются подражатели.