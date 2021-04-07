Строительный кран рухнул в Краснодаре

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Рабочий погиб в результате падения строительного крана в Краснодаре. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Кадры падения крана, задействованного в возведении нового моста через реку Кубань, появились в Сети. По предварительной информации, кран рухнул вместе с рабочим, он скончался на месте.

Следователи начали проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб при обрушении крыши ангара в Ахтубинске. Отмечается, что обрушение кровли произошло в результате проведения работ по демонтажу неэксплуатируемого ангара.