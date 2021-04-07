В Брянске задержали 11 патологоанатомов, бравших деньги за выдачу тел

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Уголовное дело возбуждено в отношении заведующего патологоанатомическим отделением Брянской областной больницы, а также его сотрудников и жителей региона, которые оказывали услуги в сфере похоронного дела. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Брянской области.

Известно, что с декабря 2020 года по январь 2021 года фигуранты вводили в заблуждение свыше 80 человек о возмездной основе ускоренной выдачи тел умерших, получая с каждого из них деньги за данные действия.

Уточняется, что всего подозреваемыми было получено более 400 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в столице полиция задержала подозреваемых в обмане пенсионерки. Так, 79-летняя жительница Москвы сообщила правоохранителям, что стала жертвой мошенников. Незнакомец представился женщине участковым уполномоченным полиции и попросил оказать помощь в раскрытии преступления. Для этого было якобы необходимо согласиться на требования мошенников.