Пилот разбившегося в Турции истребителя погиб

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Пилот разбившегося во время учебного полета истребителя NF-5 ВВСВ в турецкой провинции Конья погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

В министерстве обороны Турции подтвердили информацию о крушении и отметили, что на данный момент проводится расследование по выяснению причин происшествия.

Губернатор провинции Вахдеттин Озкан уточнил, что самолет входил в состав "Турецких звезд" – группы, выполняющей фигуры высшего пилотажа.

Ранее вертолет афганского спецназа потерпел крушение в центральной части Афганистана. По данным некоторых источников, вертолет упал в провинции Вардак. В результате трагедии погибли 9 человек. О причинах случившегося не сообщается.