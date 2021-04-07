Свалкой с человеческими органами в Иркутске заинтересовались прокуроры и Роспотребнадзор

13:44
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Жители Иркутска пожаловались в Роспотребнадзор и прокуратуру после обнаружения в мусорных контейнерах человеческих останков, а рядом с баками – кровавых луж. Информация о начатых проверках опубликована на сайтах ведомств.
Ранее местные СМИ написали о свалке с человеческими органами в Иркутске. Полицейские выяснили, что некоторые медучреждения нарушали правила утилизации биологических отходов. Так, они свозили останки на необорудованную площадку в микрорайоне Ново-Ленино, хотя должны были отправлять их в специальную печь.
В прокуратуре подтвердили, что в контейнере на территории промышленной базы одной из коммерческих фирм в микрорайоне Ново-Ленино на хранении перед утилизацией находятся пакеты с биологическими отходами.
В региональном Роспотребнадзоре заявили, что одна из фирм использует при перевозке медицинских отходов автотранспорт, который для этого не предназначен, с нарушением происходит и сама утилизация.
Ранее сообщалось об обнаружении завернутого в пакет тела новорожденной девочки под Челябинском. Следователям предстоит установить причину смерти ребенка.
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