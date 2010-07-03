Мотоциклист пострадал в аварии на Рязанском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мотоциклист пострадал в аварии в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

По информации ГИБДД, ДТП произошло у дома № 86/1 на Рязанском проспекте. Там столкнулись мотоцикл и автомобиль. В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы, уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.