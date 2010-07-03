Два человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Орехове-Зуеве. Там загорелся частный дом, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Как уточнили в ведомстве, информация о возгорании поступила в ЦУКС в 05:11 в воскресенье, 7 апреля. Пожар вспыхнул в доме № 65 на улице Советская в Орехово-Зуеве.

На место ЧП выехали пожарные подразделения. В 05:50 сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, а в 12:41 огонь удалось полностью потушить.

Сначала поступила информация о наличии пострадавших. Впоследствии представитель экстренных служб заявил, что при пожаре погибли два человека.