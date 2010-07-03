Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

В Сети появилось видео со стреляющим дровами танком Т-80. Кадры тестирования обновленной пушки танка показал телеканал "Звезда".

Судя по видеозаписи, после ремонта состояние боевой машины решили проверить весьма необычным способом. Т-80 выстрелил по цели бревном.

В дуло танка залили воду, чтобы деревянный снаряд не загорелся. Как видно на кадрах, полено разорвало на щепки почти сразу после выстрела.

Видео: YouTube/Телеканал Звезда

Т-80 является основным боевым танком, которых выпускали в СССР. Он был принят на вооружение в 1976 году.