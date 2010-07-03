Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде − ОНК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Двоих граждан Великобритании, задержанных в Москве, предположительно, с наркотиками, отпустили из полиции под подписку о невыезде. Об этом сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников.

По его словам, иностранцев освободили под подписку о невыезде еще накануне. Согласно документам, в отделе полиции британцы пробыли менее трех часов, уточнил Мельников.

Ранее СМИ сообщали, что в районе Чистых прудов были задержаны двое граждан Великобритании – преподавателей английского языка. Заметив полицейских, иностранцы выбросили из карманов два пакета с неизвестным веществом.

В Росгвардии подтвердили задержание одного иностранца с наркотиками. Как рассказали в ведомстве, у 36-летнего гражданина одной из стран Европы изъяли сверток с подозрительным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон.