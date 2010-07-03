Задержанных в Москве британцев отпустили под подписку о невыезде − ОНК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Двоих граждан Великобритании, задержанных в Москве, предположительно, с наркотиками, отпустили из полиции под подписку о невыезде. Об этом сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии столицы Иван Мельников.
По его словам, иностранцев освободили под подписку о невыезде еще накануне. Согласно документам, в отделе полиции британцы пробыли менее трех часов, уточнил Мельников.
Ранее СМИ сообщали, что в районе Чистых прудов были задержаны двое граждан Великобритании – преподавателей английского языка. Заметив полицейских, иностранцы выбросили из карманов два пакета с неизвестным веществом.
В Росгвардии подтвердили задержание одного иностранца с наркотиками. Как рассказали в ведомстве, у 36-летнего гражданина одной из стран Европы изъяли сверток с подозрительным веществом. Экспертиза показала, что это мефедрон.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.