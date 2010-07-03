Пожар произошел в промзоне на юге столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Холодильное оборудование и гараж загорелись на юге Москвы, передает ТАСС.

Как пояснили в экстренных службах, в Харьковском проезде горит холодильное оборудование, огонь перешел на гараж. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров.

Крупное ЧП сегодня произошло на подземной парковке на Ленинградском шоссе. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Один человек пострадал, повреждено несколько машин.

В подмосковном Одинцове загорелся "Голицын клуб" на 255 квадратах. В здании находились только три охранника, посетителей не было.