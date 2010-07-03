Названа причина пожара на парковке на Ленинградском шоссе

Москва 24

Система пожаротушения на подземной парковке на Ленинградском шоссе на севере Москвы не сработала, что привело к распространению огня. Об этом сообщил начальник столичного главка МЧС Илья Денисов.

"Система дымоудаления в жилых домах сработали в штатном режиме, система автоматического пожарного тушения непосредственно на парковке не сработала", – указал Денисов.

Он подчеркнул, что в настоящий момент дознаватели выясняют, почему не сработала система пожаротушения на парковке.

Денисов также рассказал, что специалисты проверили состояние перекрытий. Оно оценивается как удовлетворительное, угрозы обрушения конструкции нет.

Начальник столичного главка МЧС добавил, что единственный пострадавший получил термический ожог верхних дыхательных путей. Сейчас он находится в институте Склифосовского, передает РИА Новости.

Информация о ЧП на подземной парковке 20-этажного жилого дома по адресу: Ленинградское шоссе, 29, поступила в 09:23. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Ему был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. В результате пожара были повреждены семь автомобилей и восемь гаражных боксов.