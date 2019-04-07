Фото: Telegram-канал 112

Движение на участке Сокольнической линии метро приостановлено.

Поезда не ездят от "Парка культуры" до "Комсомольской" по техническим причинам, сообщается в микроблоге подземки в Twitter. В обратном направлении движение есть, но с увеличенными интервалами.

Телеканал Москва 24 передает, что на станции "Чистые пруды" горит кабель. Очевидцы рассказали, что около станции стоят пожарные машины.

По информации источника"Интерфакса", около 12:50 было обнаружено задымление в тоннеле между станциями "Чистые пруды" и "Красные ворота". После этого приостановили движение на участке между "Парком культуры" и "Комсомольской".

Согласно некоторым данным, задымление произошло из-за короткого замыкания.

"В 50 метрах от платформы из-за короткого замыкания тлеет кабель. Открытого огня нет. Наблюдается сильное задымление", – передали "Интерфаксу".