Семь машин повреждены при пожаре на парковке на Ленинградском шоссе

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Огонь повредил семь автомобилей на подземной парковке на Ленинградском шоссе, рассказал начальник ГУ МЧС РФ по Москве Илья Денисов, руководивший тушением пожара.

Пострадали также восемь гаражных боксов, передает РИА Новости. По словам Денисова, проводятся проливка и разборка сгоревших конструкций. Угроза населению, экологии отсутствует, добавил.

Информация о ЧП на подземной парковке 20-этажного жилого дома по адресу: Ленинградское шоссе, 29, поступила в 09:23. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, пожару присваивался третий ранг сложности из пяти возможных. Сейчас он ликвидирован.

Эвакуировали сотни человек. Есть один пострадавший, его госпитализировали в Институт Склифосовского. Денисов уточнил, что его состояние оценивается как легкой степени тяжести. Диагностированы ожоги верхних дыхательных путей.