Пожар на подземной парковке на Ленинградском шоссе ликвидирован

Пожар на подземной парковке жилого дома на Ленинградском шоссе ликвидирован, передает телеканал Москва 24 со ссылкой на начальника МЧС России по столице Илью Денисова.
Информация о возгорании поступила в 9:23 по адресу: Ленинградское шоссе, 29. К моменту прибытия пожарных наблюдалось плотное задымление, была высокая температура. По словам Денисова, многие гаражи были закрыты на рольставни.
Сначала ЧП присвоили первый ранг, затем повысили его до третьего. Горели восемь гаражных боксов, площадь возгорания достигла порядка 500 квадратных метров. Более 400 человек эвакуировали, они скоро смогут вернуться в свои дома. Один человек госпитализирован в Институт Склифосовского. Причины пожара будут выясняться.
В ЦОДД уточнили, что инцидент не осложнил дорожную ситуацию в городе, передает РИА Новости. "Дороги (вблизи дома) свободны. Но в крайней правой полосе в сторону центра расположилась техника", – пояснили в центре.
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