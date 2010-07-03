Самолет не смог вылететь из Шереметьева из-за проблем с шасси

Самолет не смог вылететь из аэропорта Шереметьево в Уфу. У него сработала сигнализация из-за проблем с шасси, передает телеканал Москва 24 со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Это произошло, когда лайнер находился на рулежной дорожке перед самым взлетом. Воздушное судно отбуксировали на стоянку, рейс отложили. Пассажиров вывели из салона, они находятся в здании Шереметьево. В 10:00 запланирован вылет резервного борта.
Ранее сообщалось, что самолет якобы совершил посадку в Шереметьеве. СМИ писали, что судно из Уфы не могло покинуть полосу из-за неполадок с шасси.
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