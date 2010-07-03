В Шереметьеве совершил аварийную посадку самолет из Уфы – СМИ

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Аварийную посадку в аэропорту Шереметьево совершил самолет из Уфы, передает телеканал Москва 24.

У воздушного судна отказали шасси, оно не может покинуть полосу. Известно, что борт летел рейсом авиакомпании "Аэрофлот".