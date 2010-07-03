Фото: nyheder.tv2.dk

Неизвестные открыли стрельбу в пригороде Копенгагена, в городе Херсхольм в субботу вечером. Информация о данном инциденте появилась на официальной странице в Twitter датской полиции.

Сообщается, что в результате хаотичных выстрелов несколько человек получили ранения. Других подробностей случившегося не приводится.



По данным полиции, по подозрению в причастности к стрельбе в районе Рунгстед задержаны 14 человек в возрасте от 20 до 32 лет.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.