Пожар в ангаре в ТиНАО локализован

Фото: телеграм-канал "Мосрентген Чат.ТиНАО"

Пожар в ангаре в поселке Мосрентген в ТиНАО удалось локализовать, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной, слаженной работе в 19:02 мск пожар локализован", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что огонь охватил ангар на площади 3 тыс квадратных метров. Позднее появились уточненные данные о возгорании на 1,2 тыс "квадратов". Сообщалось, что пожарные тушат огонь путем подвоза воды.

По предварительным данным, внутри постройки находилась электроника. Также уточнялось, что пожару был присвоен второй ранг. Известно, что в результате происшествия произошло обрушение ангара.