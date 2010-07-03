Обнаруженный на детской площадке боеприпас оказался игрушечным муляжом

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Обнаруженный боеприпас во дворе жилого дома на северо-западе столицы оказался игрушечным муляжом, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

Сотрудники полиции провели проверку после сообщения о предмете, похожего на гранату в районе дома №25, корпус 1 на улице Кулакова.

Детскую площадку, где нашли предмет, оцепили, после чего вызвали саперов.