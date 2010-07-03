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16:13

Видео с ударившим невесту женихом возмутило Сеть

происшествия общество

16:13

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Фото: www.youtube.com

Скандальное видео, снятое на свадьбе в Центральной Азии, вызвало волну возмущения у пользователей Сети. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

На кадрах невеста попыталась игриво отнять у жениха кусочек свадебного торта, но тут же получила пощечину. Жених ударил ее с такой силой, что девушка потеряла равновесие и упала назад. Мужчина позади жениха схватил его за плечо, а кто-то из потрясенных гостей в это время успокаивал невесту.

Видео: YouTube/Geinz Production Channel

Пользователи соцсетей раскритиковали поведение жениха. Одни посоветовали новобрачной подать на развод, заявив, что "этому парню нужно преподать урок в области прав человека". Другие отмечают, что брак, где мужчина срывается из-за пустяков прямо в день свадьбы, не может быть счастливым.

происшествия общество

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