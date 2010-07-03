Видео с ударившим невесту женихом возмутило Сеть

Скандальное видео, снятое на свадьбе в Центральной Азии, вызвало волну возмущения у пользователей Сети. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

На кадрах невеста попыталась игриво отнять у жениха кусочек свадебного торта, но тут же получила пощечину. Жених ударил ее с такой силой, что девушка потеряла равновесие и упала назад. Мужчина позади жениха схватил его за плечо, а кто-то из потрясенных гостей в это время успокаивал невесту.

Видео: YouTube/Geinz Production Channel

Пользователи соцсетей раскритиковали поведение жениха. Одни посоветовали новобрачной подать на развод, заявив, что "этому парню нужно преподать урок в области прав человека". Другие отмечают, что брак, где мужчина срывается из-за пустяков прямо в день свадьбы, не может быть счастливым.