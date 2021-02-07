Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

18:19

Россияне не пострадали при сходе ледника в Индии

происшествия за рубежом

Фото: АР/KK Productions via AP

Российские граждане не пострадали при сходе ледника, который произошел днем 7 февраля в индийском штате Уттаракханд. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствую информацию предоставили в дипломатическом представительстве РФ в стране.

"Информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало. Посольство поддерживает связь с министерством внутренних дел штата", – уточнили в дипмиссии.

Согласно последним данным, в результате стихийного бедствия погибли семь человек. Еще 125, как заявил главный министр штата Тривендра Сингх Рават, остаются в статусе пропавших без вести. 16 рабочих живыми извлекли из обрушенного тоннеля, передает телеканал NDTV.

О чрезвычайном происшествии стало известно днем воскресенья, 7 февраля. Сообщалось, что сошедший ледник ударил по гидроэлектростанциям NTPC и Риши Ганга. В результате власти региона были вынуждены начать эвакуацию граждан из-за потенциального наводнения.

Более 150 человек пропали без вести после схода ледника в Индии – СМИ

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать