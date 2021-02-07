Россияне не пострадали при сходе ледника в Индии

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Российские граждане не пострадали при сходе ледника, который произошел днем 7 февраля в индийском штате Уттаракханд. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствую информацию предоставили в дипломатическом представительстве РФ в стране.
"Информации о пострадавших, погибших или пропавших без вести российских гражданах не поступало. Посольство поддерживает связь с министерством внутренних дел штата", – уточнили в дипмиссии.
Согласно последним данным, в результате стихийного бедствия погибли семь человек. Еще 125, как заявил главный министр штата Тривендра Сингх Рават, остаются в статусе пропавших без вести. 16 рабочих живыми извлекли из обрушенного тоннеля, передает телеканал NDTV.
О чрезвычайном происшествии стало известно днем воскресенья, 7 февраля. Сообщалось, что сошедший ледник ударил по гидроэлектростанциям NTPC и Риши Ганга. В результате власти региона были вынуждены начать эвакуацию граждан из-за потенциального наводнения.
Более 150 человек пропали без вести после схода ледника в Индии – СМИ