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Происшествия

17:37

Администрация Подольска подтвердила смерть школьника на уроке физкультуры

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Ученик 9 класса школы Подольска в Московской области скончался на уроке физкультуры. Инцидент, как сообщает Агентство "Москва", произошел 7 февраля.

Городские власти подтвердили информацию о смерти ребенка.

"В городском округе Подольск в пятницу, 7 февраля, на уроке физкультуры в Толбинской школе умер ученик 9 класса. По предварительным данным, 15-летний школьник во время занятий резко почувствовал себя плохо и потерял сознание", – заявили в администрации.

Власти также уточнили, что учителя оперативно оказали ребенку первую помощь, но он скончался до приезда врачей. На данный момент идет доследственная проверка – в том числе просматривается видеозапись урока, идут допросы учеников и преподавателей.

Представитель Следственного комитета РФ по Подмосковью Ольга Врадий заявила, что в медкарте школьника сообщалось о наличии у него сердечного заболевания. Диагноз при этом не запрещал заниматься физической активностью.

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