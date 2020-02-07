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Спорт

04:58

Винер-Усманова высказалась о здоровье Солдатовой

происшествия спорт

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова "порезалась", в результате чего "ей зашили рану".

Винер-Усманова подчеркнула, что 21-летняя спортсменка "здорова как бык, все у нее хорошо". Она добавила, что Солдатова готовится к выступлению на гала-концерте, который состоится в воскресенье, 9 февраля.

При этом Винер-Усманова раскритиковала СМИ, которые, по ее мнению, "устроили целый бардак с этими вбросами идиотскими". "Вы знаете, вы пошлите своих коллег куда-нибудь подальше, – сказала она РИА Новости.

Гимнастка Солдатова опровергла попытку суицида

6 февраля СМИ сообщили, что Солдатова была госпитализирована якобы после попытки суицида. Позже в НИИ Склифосовского подтвердили, что гимнастка находится в больнице. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, но посещения пока запрещены.

В то же время тренер Солдатовой Анна Дьяченко выступила с заявлениями, опровергнув данные о попытке покончить с собой. Спустя некоторое время она опубликовала в своем Instagram комментарий спортсменки, которая сказала, что "порезалась".

Помимо золота мирового первенства в командном зачете, на счету Солдатовой также три серебряные и одна бронзовая медаль. На чемпионатах Европы она трижды становилась первой и четыре раза – второй.

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