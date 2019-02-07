Гендиректора "Агрохолдинга Истра" госпитализировали после нападения

Фото: agro-istra.ru

В Москве госпитализировали гендиректора "Агрохолдинга Истра" Дениса Козлова, на которого напал с ножом один из акционеров компании, сообщает ТАСС.

Госпитализирован и сам акционер. Нападение произошло в офисе на улице Зорге, дом №31, строение 1.

По предварительным данным, в ходе конфликта нападавший ранил сначала оппонента, а затем себя. Причиной конфликта могли стать разногласия, связанные с финансами.

Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться после допроса подозреваемого.