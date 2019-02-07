Самолет Тиват – Москва совершил аварийную посадку в Шереметьеве

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Доследственная проверка организована по факту аварийной посадки самолета авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ СК на транспорте Лариса Марковец, передает Агентство "Москва".

Проводятся проверочные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства и причины.

По данным следствия, 4 февраля самолет CRJ-100 "Аэрофлота" при выполнении рейса Тиват – Москва совершил аварийную посадку в Шереметьеве. Сработал датчик незакрытия пассажирской двери самолета.

На борту было 58 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал. Самолет пока отстранили от полетов, ему требуется замена уплотнительного профиля двери.