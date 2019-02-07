Мужчину задержали в центре Москвы за кражу конфет

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В центре столицы мужчину задержали за кражу шоколадных конфет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в супермаркете "Пятерочка" на улице Большой Почтовой. Сотрудники магазина обнаружили пропажу девяти конфет "Мерси" и вызвали полицию.

Правоохранители задержали мужчину 1993 года рождения, имеющего прописку в Дагестане. Установлено, что ранее он уже был судим за грабеж. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража"). В совершении преступления мужчина признался.