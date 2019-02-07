Два автобуса столкнулись под Шарм-эш-Шейхом

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Столкновение двух рейсовых автобусов произошло на трассе у египетского города Тор, расположенного в направлении Шарм-эш-Шейха, сообщает местный портал "Йоум 7".

Минздрав страны отправил к месту ДТП 20 машин скорой помощи.

Сведений о погибших и пострадавших пока нет. Возможной причиной аварии дорожная полиция назвала плохую погоду. В последние сутки в провинции Южный Синай, где расположен знаменитый курорт, идут дожди.