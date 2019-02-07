СК подтвердил гибель женщины и ее собаки при пожаре в Подмосковье

Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины при пожаре в Ступинском районе, сообщает пресс-служба СК РФ по Подмосковью.

Во время тушения пожара в частном доме 2 февраля в поселке Лужники найдено тело женщины. Следственный отдел ГСУ СК РФ по Московской области в связи с этим начал доследственную проверку.

По предварительной информации, хозяйка дома занималась передержкой собак и кошек. На момент ЧП в доме находились ее племянница и дочь с друзьями, а в подсобных помещениях во дворе – около 73 собак и 11 кошек.

Ранее сообщалось, что в пожаре погибло 30 животных, но позднее информацию опровергли: на месте ЧП обнаружены останки одной собаки, которая находилась в доме.

Очаг возгорания находился в месте расположения печного отопления. Причиной пожара стала неисправность печного отопления.