СК подтвердил гибель женщины и ее собаки при пожаре в Подмосковье

Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины при пожаре в Ступинском районе, сообщает пресс-служба СК РФ по Подмосковью.
Во время тушения пожара в частном доме 2 февраля в поселке Лужники найдено тело женщины. Следственный отдел ГСУ СК РФ по Московской области в связи с этим начал доследственную проверку.
По предварительной информации, хозяйка дома занималась передержкой собак и кошек. На момент ЧП в доме находились ее племянница и дочь с друзьями, а в подсобных помещениях во дворе – около 73 собак и 11 кошек.
Ранее сообщалось, что в пожаре погибло 30 животных, но позднее информацию опровергли: на месте ЧП обнаружены останки одной собаки, которая находилась в доме.
Очаг возгорания находился в месте расположения печного отопления. Причиной пожара стала неисправность печного отопления.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.