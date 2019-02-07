Следователи проверят руководство СК по КЧР по делу Арашуковых

Замруководителя СК по КЧР Арсен Езаов. Фото: СК России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении руководства главка СК по Карачаево-Черкесии – первого заместителя руководителя Казбека Булатова и заместителя руководителя Арсена Езаова. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Днем ранее Булатов подал рапорт об освобождении от должности, уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сейчас Булатова и Езаова допрашивают по уголовному делу сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и их соучастников. В Москву также вызваны другие сотрудники подразделений СК Северо-Кавказского федерального округа.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали во время заседания в Совете Федерации. В тот же день Басманный суд столицы арестовал его до 30 марта.

Защита сенатора, обвиняемого трем статьям Уголовного кодекса, пыталась обжаловать решение суда. Однако Мосгорсуд не изменил выбранную меру пресечения.

Одновременно с Арашуковым-младшим был задержан его отец, занимавший пост советника главы компании "Газпром межрегионгаз". По данным следствия, Рауль Арашуков основал организованную преступную группировку и участвовал в хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Его также арестовали до 30 марта.

