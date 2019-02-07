Задержана сообщница подозреваемого в наезде на полицейского в Москве

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Московские полицейские задержали сообщницу подозреваемого в наезде на полицейского в Северном Бутове. Об этом Агентству "Москва" рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Юрий Титов.

По его словам, мужчина был задержан спустя три часа после инцидента на 125 км Симферопольского шоссе на территории Тульской области. Спустя еще несколько часов удалось задержать его сообщницу.

В ведомстве отметили, что при обыске у женщины обнаружили пробитое полицейским колесо автомобиля, а также банковские карты, тетради и записи. Против нее возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража").

Он добавил, что мужчина и его подруга попали в поле зрения правоохранителей в январе текущего года. Их заподозрили в совершении карманных краж в торговых центрах.

Накануне полицейские предприняли попытку задержать мужчину. Он оказал сопротивление и скрылся, несмотря на то, что правоохранитель применил табельное оружие. При этом подозреваемый наехал на ногу полицейскому.