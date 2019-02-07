Lexus стоимостью более 4 млн рублей украли на юго-востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Lexus стоимостью более 4 миллионов рублей украли на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном главке МВД, передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел вечером 6 февраля на улице Боровая, дом 16. Неизвестный по указанному адресу угнал автомобиля марки Lexus RX 270. Материальный ущерб составил 4 миллиона 70 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сотрудники полиции выясняют обстоятельство произошедшего, ведется розыск преступника.

Похожая кража произошла в конце января на Авиамоторной улице. Тогда неизвестный похитил Lexus LX 300. Стоимость иномарки оценивается в 3,3 миллиона рублей.