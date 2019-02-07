В Эквадоре убит российский турист

Фото: ТАСС/DPA/Reinhard Kaufhold

Турист из России Алексей Домбровский стал жертвой вооруженного ограбления в столице Эквадора Кито. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя консульского отдела посольства РФ в латиноамериканской стране.

В местной полиции уточнили, что инцидент с россиянином произошел в понедельник вечером. Молодой человек вместе со своей спутницей находился в квартале Итчимбия, когда их окружили четверо преступников.

Нападавшие попытались отобрать у пары личные вещи. Россиянин оказал сопротивление и получил несколько ударов ножом. Он был оперативно доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Сообщается, что личности нападавших установлены и все четверо задержаны.

Дело об убийстве российского туриста ведет специальное управление МВД. Оно расследует случаи насильственных смертей и исчезновений людей.

Ранее сообщалось, что полиция Малайзии задержала пару из России, которая жонглировала ребенком на улицах Куала-Лумпура.

Со слов главы городской полиции Датука Сери Мазлана Лазима, задержанному мужчине 28 лет, а женщине – 27. Обоих арестовали во время представления на улице Раджа Абдулла.