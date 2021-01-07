Пожар на складе на юге Москвы потушили

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пожар на складе на юге Москвы полностью потушили. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МЧС.

Как передает Агентство "Москва", ликвидация возгорания произошла в 3:47. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В ведомстве подтвердили, что площадь пожара составила порядка 500 квадратных метров. Причины возгорания пока не установлены.

Ранее источник в экстренных службах города сообщил о локализации пожара.

По данным источника, пожар случился на складе производителя косметики Faberlic по адресу улица Никопольская, 14. Отмечалось, что внутри горящего здания произошло обрушение стеллажей.