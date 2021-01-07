Пожар на складе на юге Москвы локализовали

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар на складе производителя косметики на юге Москвы удалось локализовать. Об этом заявил источник в экстренных службах.

"Возгорание локализовано", – сказал источник.

Как передает ТАСС, площадь пожара возросла до 500 квадратных метров. При этом о пострадавших в результате случившегося не сообщается.

Возгорание произошло по адресу улица Никопольская, 14. Сообщалось, что внутри здания слышны громкие хлопки.

По данным источника в экстренных службах, пожар случился на складе Faberlic. Позже появилась информация, что площадь возгорания составляет порядка 200 квадратных метров.