Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел на складе производителя косметики на юге Москвы. Об этом пишет ТАСС.
По данным источника в экстренных службах, возгорание произошло в здании по адресу улица Никопольская, 14.
"Горит химическая продукция на складе Faberlic", – заявил источник.
На данный момент площадь пожара неизвестна. При этом площадь самого здания – 150 на 20 метров.
Источник уточнил, что внутри здания слышны громкие хлопки. При этом о пострадавших в результате случившегося не сообщается.
Ранее два человека погибли при пожаре в автосервисе на востоке Москвы. Возгорание распространилось на площади в 120 квадратных метров.
На востоке Москвы при пожаре в автосервисе погибли два человека