Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на складе производителя косметики на юге Москвы. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника в экстренных службах, возгорание произошло в здании по адресу улица Никопольская, 14.

"Горит химическая продукция на складе Faberlic", – заявил источник.

На данный момент площадь пожара неизвестна. При этом площадь самого здания – 150 на 20 метров.

Источник уточнил, что внутри здания слышны громкие хлопки. При этом о пострадавших в результате случившегося не сообщается.

Ранее два человека погибли при пожаре в автосервисе на востоке Москвы. Возгорание распространилось на площади в 120 квадратных метров.