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16:15

Россиян не было на борту затонувшего у берегов Турции судна − посольство

происшествия за рубежом

16:15

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Фото: ТАСС/Akin Celiktas

Среди 13 членов экипажа затонувшего у берегов Турции грузового судна не было россиян. Об этом сообщили в посольстве РФ в Анкаре, передает РИА Новости.

По словам пресс-атташе дипмиссии Ирины Касимовой, узнав о ЧП, сотрудники посольства начали выяснять, есть ли среди погибших российские граждане. В результате "проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась", отметила Касимова.

Грузовое судно "Волга-Балт", шедшее под панамским флагом с 13 моряками на борту, затонуло утром 7 января в Черном море в 80 километрах от турецкого Самсуна. После получения сигнала о бедствии к месту ЧП прибыли спасательные вертолеты. По предварительным данным, погибли шесть человек, четверо из которых − граждане Украины.

происшествия за рубежом

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