Сотрудники ГИБДД в центре столицы вернули отцу его потерявшегося ребенка

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Сотрудники столичной Госавтоинспекции вернули отцу его потерявшегося ребенка, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 5 января возле торгового центра, расположенного в Театральном проезде. К полицейским обратилась женщина с ребенком, которая пояснила, что мальчик потерялся, напуган и не может найти родителей. Малыш находился без верхней одежды и сильно замерз.

Мальчика сразу же провели в патрульный автомобиль, где автоинспекторы обогрели его и успокоили. Затем ребенок рассказал, что ему семь лет и его зовут Ваня, а также объяснил, где именно потерял своих родителей.

Через некоторое время сотрудники ДПС обнаружили отца мальчика и передали ему сына. Мужчина поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за чуткое отношение к сыну и оказание помощи.