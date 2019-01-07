Два человека погибли при пожаре в подмосковном Солнечногорске

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

При пожаре в подмосковном Солнечногорске погибли два человека.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону, возгорание произошло в квартире многоэтажного жилого дома в районе Рекинцо.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.