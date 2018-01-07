Три трамвая в ЮВАО пустили по удлиненному пути из-за наклонившегося дерева

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Три трамвая на юго-востоке столицы пришлось пустить по удлиненному маршруту из-за дерева, которое опасно наклонилось над трамвайными проводами.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", речь идет о трамваях №№ 8, 12 и 46. "Дерево наклонилось над контактной сетью в районе дома 12 по шоссе Энтузиастов", − уточнили в Мосгортрансе.

Также отмечается, что уже в ближайшее время специалисты восстановят движение трамваев на этом участке. Сейчас на месте ЧП в районе Лефортово работают сотрудники экстренных служб.