Шестерых человек спасли из горящего общежития Военной академии

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Пожарные спасли шесть человек при тушении пожара в общежитии Общевойсковой академии ВС РФ в центре Москвы.

Пожар произошел на пятом этаже здания по адресу: Новоконюшенный переулок, дом 3 на площади 4 квадратных метра, передает ТАСС.

Возгорание ликвидировали, никто не пострадал. По предварительной версии Минобороны, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

Пожар произошел в 7 января в 0:00 в одном из помещений на пятом этаже общежития Военной академии Генерального штаба ВС РФ, подтвердили ТАСС в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.