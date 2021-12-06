Пожар произошел в исправительной колонии в Новгородской области

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В исправительной колонии в городе Валдай Новгородской области произошел пожар. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.

"Произошел пожар на территории колонии № 4, информация по пострадавшим уточняется", – говорится в сообщении.

По данным источника в экстренных службах, слова которого приводит агентство, эвакуированы порядка 20 человек. Также уточняется, что задымление произошло в одноэтажном помещении штрафного изолятора.

Ранее сообщалось, что в Зубово-Полянском районе Мордовии загорелась кровля здания в исправительной колонии на площади 3 тысячи квадратных метров. Учреждение находится в населенном пункте Сосновке.