Два человека погибли в результате падения крана с моста в Волгу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли в результате падения строительного крана с моста в Волгу у села Климовка в Самарской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Речь идет о гусеничном кране, который упал с технологического моста. Погибшие – мужчины 1967 и 1981 годов рождения. Еще три человека получили травмы.

Ранее в Москве автомобиль вылетел с дороги и упал в воду. Авария произошла на Пречистенской набережной возле храма Христа Спасителя. В результате происшествия погиб водитель.

Спасатели извлекли тело погибшего, других пассажиров в машине не было.