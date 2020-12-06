Главреда региональной газеты убили в Тульской области

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Главного редактора газеты "Знамя. Узловский район" Сергея Ванеева убили в Тульской области, передает издание "Тульские новости".

Как сообщили в Следственном комитете (СК) по региону, тело 54-летнего мужчины с ножевым ранением в области грудной клетки было обнаружено 5 декабря в городе Узловая.

По предварительным данным, у него произошел бытовой конфликт с 27-летним знакомым в одном из общежитий. Личность подозреваемого установлена.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он ударил Ванеева ножом. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что погибший возглавлял "Знамя" более 25 лет.

Обвинение в покушении на убийство ранее предъявили дочери опекуна девятилетнего мальчика и ее сожителю.