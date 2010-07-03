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Москва 24

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Происшествия

15:37

Людей эвакуировали из Верховного суда РФ из-за угрозы взрыва

происшествия

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Несколько сотен человек эвакуировали из здания Верховного суда РФ из-за звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщает "Интерфакс".

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Всего 6 декабря из столичных районных судов и торгово-развлекательных центров из-за угрозы взрыва эвакуировали 9 тысяч человек.

В частности, из торговых центров "РИО" на улице Большой Черемушкинской и Дмитровском шоссе вывели около 5,5 тысячи человек, из ТЦ "Город" на шоссе Энтузиастов – 3,5 тысячи.

Столичные ТЦ эвакуируют из-за сообщений о минировании

Также были эвакуированы Чертановский, Щербинский, Зюзинский, Хамовнический, Хорошевский, Тимирязевский и Перовский суды. Также, по словам источника, были эвакуированы храм Христа Спасителя, комплекс "Башня Федерация" в "Москва-Сити", Институт проблем механики имени Ишлинского, ТЦ "Кунцево Плаза" и Головинский райсуд.

Волна "минирований" московских судов началась на прошлой неделе. Проверки также прошли в ГУМе, ЦУМе и столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево.

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