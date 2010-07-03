Дело в отношении участника акции в Москве 27 июля Фомина прекращено

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Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении Сергея Фомина, который участвовал в несанкционированной акции 27 июля в столице. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Следственный комитет РФ в ходе расследования уголовного дела, связанного с беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля, пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Фомина", – говорится в сообщении.

Как отмечается, избранная ранее мера пресечения в виде домашнего ареста отменена.

Ранее 6 декабря Мещанский суд назначил условный срок Владимиру Емельянову. Его признали виновным в нападении на бойца ОМОН на несанкционированной акции в столице 27 июля. Суд назначил Емельянову наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Кроме того, полиция Москвы подала в суд на организаторов протестных акций иск на 18 миллионов рублей. Во столько представители московского главка оценили ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка.