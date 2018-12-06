Возбуждено уголовное дело о фиктивных зарплатах в Ступинской поликлинике

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Уголовное дело о мошенничестве возбудили по итогам прокурорской проверки в Ступинской стоматологической поликлинике, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Как показала проверка, главврач медучреждения, зная о вакантных должностях водителя, санитарок и программиста, заключал фиктивные трудовые договоры.

Таким способом с июня 2016 года по ноябрь 2018 года главврач поликлиники присвоил более 1,5 миллиона рублей.

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